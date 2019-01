China ha "comprimido" los plazos para desarrollar nuevas tecnologías al "robar" propiedad intelectual de Estados Unidos, lo que le permite competir con la supremacía norteamericana en esta área, dijo el martes un funcionario de inteligencia estadounidense.

China en particular ha "comprimido" eliminado su retraso tecnológico sobre Estados unidos gracias a "su capacidad de robar nuestra propiedad intelectual", afirmó a la prensa el responsable de la dirección de inteligencia, que habló bajo condición de anonimato.

Este es uno de los desafíos más importantes para Estados Unidos, según una nueva estrategia de inteligencia nacional.

"Estamos enfrentados la variedad de amenazas más diversa y compleja que hayamos conocido", dijo el director de inteligencia, Dan Coats, al presentar la nueva estrategia.

Entre las fuentes de esas amenazas, citó a los rivales tradicionales de su país, como Rusia, China, Corea del Norte e Irán, pero también a los grupos terroristas y otros actores no estatales.

"Nuestra mayor inquietud son las amenazas que se fusionarían, porque nuestros adversarios unirían fuerzas", señaló.

China y Rusia podrían asociarse para desarrollar inteligencia artificial, algo que "preocupa", agregó este funcionario que requirió anonimato.

"Los adversarios tradicionales quieren (...) aprovechar los cambios en el ambiente global, en particular el debilitamiento del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, la disminución del predominio de los ideales democráticos occidentales, las tendencias cada vez más aislacionistas de Occidente y la evolución de la economía mundial", dice la nueva estrategia, un documento de 30 páginas.

