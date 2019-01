Sony trasladará su sede europea a Holanda debido al Brexit »

El gigante japonés de la electrónica, Sony, decidió trasladar su sede europea de Gran Bretaña a Holanda, ante la perspectiva de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista el 29 de marzo.

"Vamos a transferir la localización administrativa de nuestra sede europea a Ámsterdam" antes de finales de marzo, dijo el miércoles a la AFP un portavoz de la compañía, Takashi Iida. El objetivo, según precisó, es evitar los pesados procedimientos aduaneros.

Sony Europe pasará a estar bajo una nueva filial creada en Holanda, por lo que seguirá sometida a la normativa de la Unión Europea tras el Brexit.

No obstante, la entidad británica seguirá gestionando las importaciones y las ventas del grupo en la región, y sus efectivos se mantendrán allí.

"La única modificación que realizamos es cambiar el lugar en el que está registrada Sony Europe", insistió Iida.

Este movimiento busca evitar la multitud de controles aduaneros y reglamentarios en caso de un Brexit sin acuerdo, una posibilidad que ganó fuerza después de que el Parlamento británico rechazara la semana pasada en plan de salida negociado por la primera ministra Theresa May con Bruselas.

Su compatriota Panasonic tomó una decisión parecida el año pasado, debido a las preocupaciones por la fiscalidad.

Varias instituciones financieras, como Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Nomura Holdings, Daiwa Securities y Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), también anunciaron su deseo de abandonar Londres como sede central de sus actividades en Europa.

Las empresas japonesas invirtieron más de 60.000 millones de dólares en Reino Unido, según datos de 2018. Hay un total de 879, entre ellas los constructores automovilísticos Honda, Nissan y Toyota, y emplean a 142.000 personas.

