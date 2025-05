GRABADO el 21-05-2025

VERGÜENZA NACIONAL Ministro de Dina AFIRMA que los metales en los rios no contaminan las plantas

NO QUIERE QUE DENUNCIEN El ministro de Agricultura, Ángel Manero, vuelve a generar polémica tras asegurar que los metales en los ríos no contribuyen a la contaminación de plantas o animales. Incluso afirmó que es "irresponsable hablar de ello" porque podría cerrar las puertas de los mercados internacionales.



Las declaraciones del ministro en la comisión de Presupuesto resultaron indignantes, ya que la congresista Kelly Portalatino se refería específicamente a la presencia de metales pesados en los ríos de la cuenca de Chiriac (Recuay), donde las poblaciones están alarmadas y exigen que la mina deje de contaminar los ríos porque sus animales y cultivos están muriendo.



Con total frialdad, el ministro dijo que la contaminación de ríos siempre existe y le pidió a la congresista no ser irresponsable con sus declaraciones porque según él los mercados extranjeros podrían cerrar las puertas al Perú.



Desde El Búho pe

Además hoy día 22 de Mayo en el calendario del Perú.

