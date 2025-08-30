GRABADO el 30-08-2025

Lambayeque: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña PASÓ EN EL PERÚ

El Tribunal Constitucional declaró nulas las sentencias de primera y segunda instancia que condenaron al exgobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, quien fue procesado por corrupción.

En la misma sentencia, el TC ordena que el Poder Judicial emita un nuevo fallo observando los fundamentos considerados contenidos en su evaluación.

Humberto Acuña fue condenado en el 2019 a tres años de cárcel suspendida por presuntamente haber entregado un soborno a un policía anticorrupción para que se le excluya de una investigación.



