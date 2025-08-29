GRABADO el 29-08-2025

LO DELATARON Fiscalía revela que investigación contra Santivañez inició porque PNP lo delató

Operación Ícaro: tras allanamiento, policías intimidaron a testigo protegido que delató a Juan José Santivañez, según EFICCOP



Martín Vizcarra recalca que no se autoeliminará para huir de la justicia y pidió que se revoque la prisión preventiva en su contra



Dina Boluarte instó a la población a evitar votar por candidatos que provoquen un salto al vacío



Ministroll de Justicia Santiváñez con miedo a la justicia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP.

Lambayeque: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes caso UNCP.

Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de "Coquito".

EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026.

Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana.

Ayacucho: Asfah impulsa recolección de firmas contra la ley de amnistía PASÓ EN EL PERÚ.

Buscar lucro y evadir la justicia, los objetivos del pacto Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Ministro de Agricultura defiende a Nicanor Boluarte de investigaciones PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Preocupantes estadísticas de votantes en Arequipa PASÓ EN EL PERÚ.

Puno: Congreso necesita 2 firmas para solicitar censura contra Santivañez, según Carlos Zeballos.

EMPODERADÍSIMA Patricia Benavides comienza su venganza contra Delia Espinoza tras su retorno.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

