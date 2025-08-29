GRABADO el 29-08-2025

LO DELATARON Fiscalía revela que investigación contra Santivañez inició porque PNP lo delató

Operación Ícaro: tras allanamiento, policías intimidaron a testigo protegido que delató a Juan José Santivañez, según EFICCOP

Martín Vizcarra recalca que no se autoeliminará para huir de la justicia y pidió que se revoque la prisión preventiva en su contra

Dina Boluarte instó a la población a evitar votar por candidatos que provoquen un salto al vacío

¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!
El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.
Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.
Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe


peru fyp noticiasperu ultimasnoticias loultimo arequipa noticiasvirales
envivo noticiasenvivo ultimasnoticiasenvivo

Desde El Búho pe

Ministroll de Justicia Santiváñez con miedo a la justicia Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP.

Lambayeque: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes caso UNCP.

LO DELATARON Fiscalía revela que investigación contra Santivañez inició porque PNP lo delató.

Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de "Coquito".

EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026.

Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana.

Ayacucho: Asfah impulsa recolección de firmas contra la ley de amnistía PASÓ EN EL PERÚ.

Buscar lucro y evadir la justicia, los objetivos del pacto Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Lambayeque: Ministro de Agricultura defiende a Nicanor Boluarte de investigaciones PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Preocupantes estadísticas de votantes en Arequipa PASÓ EN EL PERÚ.

Puno: Congreso necesita 2 firmas para solicitar censura contra Santivañez, según Carlos Zeballos.

EMPODERADÍSIMA Patricia Benavides comienza su venganza contra Delia Espinoza tras su retorno.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

Ministroll de Justicia Santiváñez con miedo a la justicia Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

Ayacucho: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal PASÓ EN EL PERÚ

video

Junín: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP

video

Lambayeque: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña PASÓ EN EL PERÚ

video

PASÓ EN EL PERÚ: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes caso UNCP

video

LO DELATARON Fiscalía revela que investigación contra Santivañez inició porque PNP lo delató

video

Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de "Coquito"

video

EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026

video

Cusco: Gremios de trabajadores marchan contra inacción del Gobierno ante la inseguridad ciudadana

video

Ayacucho: Asfah impulsa recolección de firmas contra la ley de amnistía PASÓ EN EL PERÚ

video

Buscar lucro y evadir la justicia, los objetivos del pacto Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

Lambayeque: Ministro de Agricultura defiende a Nicanor Boluarte de investigaciones PASÓ EN EL PERÚ

video

Arequipa: Preocupantes estadísticas de votantes en Arequipa PASÓ EN EL PERÚ

video

Puno: Congreso necesita 2 firmas para solicitar censura contra Santivañez, según Carlos Zeballos

video

EMPODERADÍSIMA Patricia Benavides comienza su venganza contra Delia Espinoza tras su retorno

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 30 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo