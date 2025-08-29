PASÓ EN EL PERÚ: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes caso UNCP
PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 29 agosto 2025
LAMBAYEQUE: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña
JUNÍN: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP y vayan a prisión
AYACUCHO: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal
PUNO: Comunidad Nojonunta- San Gabán, denuncia invasión violenta de pobladores de Camanti-Cusco
CUSCO: La leche de mamá es el verdadero oro líquido que salva vidas
AREQUIPA: Territorio de la región Arequipa está expuesto a incendios forestales
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
Desde El Búho pe
Congresistas asumen comisiones para maniobrar por sus intereses Pico a Pico con Mabel Cáceres.
TERREMOTO Dina busca ELIMINAR periodistas mientras Claudia Sheinbaum se enfrenta a ESTE Congreso.
PASÓ EN EL PERÚ: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta.
BUSCAN EXPLICACIONES Constantes deslizamientos de tierra en cerro Runayocc preocupa a pobladores.
Caso Saweto: Pese a fallo histórico, defensores indígenas siguen en la mira del crimen organizado.
Gino Costa: un Congreso con hegemonía de derecha que nos arrastra hacia un proyecto autoritario.
JUSTICIA QUE TARDA Viudas de líderes indígenas lograron justicia tras 11 años de lucha.
Ministroll de Justicia Santiváñez con miedo a la justicia Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Ayacucho: Coracora acató paro de 24 horas contra gestión municipal PASÓ EN EL PERÚ.
Junín: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP.
Lambayeque: TC anula sentencia por corrupción contra hermano de César Acuña PASÓ EN EL PERÚ.
PASÓ EN EL PERÚ: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes caso UNCP.
LO DELATARON Fiscalía revela que investigación contra Santivañez inició porque PNP lo delató.
Dos pilares de la cultura juntos en Arequipa: El encuentro de Susana Baca y el creador de "Coquito".
EL CALENDARIO DICE OTRA COSA Según César Acuña, aún faltan dos años y medio para diciembre de 2026.
Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.
