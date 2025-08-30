GRABADO el 30-08-2025

Junín: Fiscal pide inaplicar amnistía para militares responsables de muertes en el caso UNCP

El fiscal adjunto superior especializado en Derechos Humanos, Telmo Morales solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que los militares acusados por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en los años de la violencia, reciban condena de cárcel y no se beneficien con la reciente Ley de Amnistía.

El tribunal debe inaplicar la amnistía, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos la declaró incompatible con la Convención Americana, sostuvo el fiscal, quien oralizó su pedido de 25 años de cárcel para 8 altos oficiales del ejército

Los acusados son Manuel Juan Dillerva Chávez, Luis Manuel Delgado de la Paz, Danilo Nicolás Gonzales Campana, Boris Adolfo Rojas Esquivel y Roboan David Jaime Sobrevilla, quienes fueron responsables de la Tercera Brigada de Infantería de Huancayo, entre 1989 y 1992.

Otros imputados se encuentran como ausente (Manuel Jesús Delgado Rojas), reo contumaz (Luis Augusto Pérez Documet) o con el proceso reservado (Elías Fernando Espinoza del Valle).

El tribunal dictará sentencia de este caso aproximadamente a fines de setiembre o en octubre.



