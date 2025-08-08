GRABADO el 08-08-2025

JUEGAN PARA SI MISMOS El congreso cambió reglas electorales para no salir perdiendo, según analista

AGENDA REGIONAL El politólogo Paulo Vilca señaló que, a su juicio, el Congreso emprendió una serie de reformas electorales no con el objetivo de mejorar el proceso, sino para evitar verse perjudicado en las próximas elecciones. ¿Les funcionará la jugada en 2026?



Partidos y alianzas electorales, ¿qué se juega en las regiones? AGENDA REGIONAL.

Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

¡QUIEREN LINCHARLO! Congresistas exigen a Dina militarizar isla Santa Rosa por culpa de Petro.

¡LO LLAMAN LOCO! Congreso amenaza a Gustavo Petro: Si quiere guerra, la va a encontrar.

PASÓ EN EL PERÚ: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Tensión en la frontera con Colombia continúa, Petro no da brazo a torcer Pico a Pico.

PETRO ARREMETE contra PERÚ y DESCONOCE su SOBERANÍA mientras Dina Boluarte goza de cenas en Japón.

¡MÚSICA Y COLOR! Tunas nacionales e internacionales pusieron a bailar a arequipeños.

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín.

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones.

VERGÜENZA NACIONAL Comandante PNP defiende compra irregular de lujosa camioneta: ¿Uso bicicleta?.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

