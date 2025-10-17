GRABADO el 17-10-2025

Jerí por dentro

hildebrandtensustreceOficial Suscríbete: https://www.hildebrandtensustrece.com/

Desde Hildebrandt en sus trece

Gobierno fascista.

Jerí por dentro.

Fábrica de jamones.

Metáfora del Perú.

Nobel de la estupidez.

Telenovela turca.

La misma mugre.

Ropi Jerí, el dúo.

Hermelinda linda.

El bividí de Jerí.

Fábrica de títulos.

¡Es mi trabajo!.

La bomba del 2026.

¡La botaron!.

Terruqueando, otra vez.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Hildebrandt en sus trece

video

Gobierno fascista

video

Jerí por dentro

video

Fábrica de jamones

video

Metáfora del Perú

video

Nobel de la estupidez

video

Telenovela turca

video

La misma mugre

video

Ropi Jerí, el dúo

video

Hermelinda linda

video

El bividí de Jerí

video

Fábrica de títulos

video

¡Es mi trabajo!

video

La bomba del 2026

video

¡La botaron!

video

Terruqueando, otra vez

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 17 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo