GRABADO el 25-10-2025

Ricardo Belmont: "El FUJIMORISMO es un virus" EnVivoLR

Ricardo Belmont, candidato presidencial, llegó a Puno y tuvo una entrevista en exclusiva para La República.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO:

https://www.youtube.com/watch?vTMHw9BmZalgt7s



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú.

Señor de los Milagros retorna al Callao: recorrido en vivo domingo 26 de octubre LR.

Marcha 'Generación Z': anuncian paro nacional el 14 de noviembre EnVivoLR.

GERALD R. FORD: el PORTAAVIONES más PODEROSO y LETAL de EE.UU. contra VENEZUELA y COLOMBIA LR.

Joven venezolano que ingresó a la UNMSM sueña con ganar un Nobel LR.

Donald Trump amenazó con quitar su apoyo a Israel si anexa Cisjordania LR.

¡Alerta! Proyectos del Congreso podrían costarle al Perú S/25.000 millones al año LR.

"HAY QUE DEROGAR LAS LEYES PROCRIMEN" FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

TRUMP da ULTIMÁTUM a HAMÁS por NO ENTREGAR REHENES Noticias del 25 de octubre LR.

Mascre en Ecuador: ataque deja 5 fallecidos en un billar LR.

Estas son las 8 leyes pro crimen que aprobó el Congreso LR.

Dina Boluarte y Castillo baten récord de estados de emergencia en los últimos 10 años HLR.

UCRANIA condenó NUEVO ATAQUE NOCTURNO RUSO que dejó 4 MUERTOS y 17 heridos LR.

Ricardo Belmont: "El FUJIMORISMO es un virus" EnVivoLR.

Trump podría reunirse con Kim Jong Un en gira por Asia LR.

FRANCISCO SAGASTI: "ESTAMOS ANTE UN GOBIERNO PARLAMENTARIO DE FACTO" SIN GUION CON RMP.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.