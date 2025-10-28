GRABADO el 28-10-2025

¡Falsa alarma! Curwen revela que mensaje extorsivo no era real LR

El periodista y streamer Víctor Caballero, conocido como Curwen, aclaró que los mensajes extorsivos que había denunciado días atrás resultaron ser falsos. Durante una transmisión en vivo explicó que los supuestos delincuentes, que afirmaban pertenecer a los Injertos de Villa María del Triunfo y le exigían 300 soles semanales, solo intentaron intimidarlo. Con ayuda de periodistas y policías, confirmó que no existía una amenaza real, y aprovechó para cuestionar a quienes se alegraron de su situación.



curwen curwenextorsion inseguridadciudadana peru





