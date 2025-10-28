GRABADO el 28-10-2025

ÚLTIMO MINUTO: Israel ROMPE TREGUA y vuelve a BOMBARDEAR GAZA lr

El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó nuevos ataques contra la Franja de Gaza luego de acusar a Hamás de incumplir el alto el fuego promovido por Estados Unidos. La decisión se tomó tras el hallazgo de restos de un rehén cuya muerte ya había sido confirmada en 2023.

Fuentes locales reportaron bombardeos y fuego de artillería en Rafah, donde Hamás suspendió la entrega de otro cuerpo en represalia. La reactivación de los ataques refleja el colapso de la tregua y el riesgo de una nueva escalada bélica.



