GRABADO el 28-10-2025

Balance de Jerí, estado de emergencia, retiro de la ONP y más este 28 de octubre las10deldía

Conoce los últimos detalles del balance del presidente José Jerí, el impulso para el retiro de hasta 4 UIT de la ONP, el incremento de las extorsiones y las narcolanchas en el Pacífico.



Por aquí va la ruta de la PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2025 EN VIVO EnDirectoLR.

Por aquí va la ruta de la PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2025 EN VIVO EnDirectoLR.

Maduro se protege con Putin tras amenazas de EE.UU. LR.

Martín Vizcarra es inscrito como candidato a la vicepresidencia LR.

Huracán Melissa deja destrucción total en el Caribe LR.

¡LO ÚLTIMO! José Jerí descarta implementar toque de queda durante estado de emergencia HLR.

Obra en avenida Brasil avanza lentamente y expone a choferes y peatones.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 28 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Confirman paro de transporte este martes 4 de noviembre EnVivoLR.

¿Listo para avanzar?.

¡Falsa alarma! Curwen revela que mensaje extorsivo no era real LR.

ÚLTIMO MINUTO: Israel ROMPE TREGUA y vuelve a BOMBARDEAR GAZA lr.

¡NO PUEDE SER! Halloween desplazó al Día de la Canción Criolla HLR.

ÚLTIMA HORA: Venezuela neutraliza aeronave que violó su espacio aéreo LR.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

