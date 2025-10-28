GRABADO el 28-10-2025

Huracán Melissa deja destrucción total en el Caribe LR

El huracán Melissa, ahora categoría 5, ha golpeado con fuerza a Jamaica, dejando imágenes dramáticas de destrucción masiva. Con vientos de más de 260 km/h, el fenómeno avanza por el Caribe, amenazando a otros países como Haití, Cuba y República Dominicana. Las autoridades piden evacuar de inmediato y mantenerse informados ante este ciclón potencialmente catastrófico.

