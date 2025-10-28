GRABADO el 28-10-2025

Huracán Melissa deja destrucción total en el Caribe LR

El huracán Melissa, ahora categoría 5, ha golpeado con fuerza a Jamaica, dejando imágenes dramáticas de destrucción masiva. Con vientos de más de 260 km/h, el fenómeno avanza por el Caribe, amenazando a otros países como Haití, Cuba y República Dominicana. Las autoridades piden evacuar de inmediato y mantenerse informados ante este ciclón potencialmente catastrófico.



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



melisa

jamaica

huracan melisa

huracan melissa

huracan melisa caribe



LaRepública noticiasinternacionales jamaica cuba republicadominicana

Por aquí va la ruta de la PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2025 EN VIVO EnDirectoLR.

Por aquí va la ruta de la PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2025 EN VIVO EnDirectoLR.

Maduro se protege con Putin tras amenazas de EE.UU. LR.

Martín Vizcarra es inscrito como candidato a la vicepresidencia LR.

Huracán Melissa deja destrucción total en el Caribe LR.

¡LO ÚLTIMO! José Jerí descarta implementar toque de queda durante estado de emergencia HLR.

Obra en avenida Brasil avanza lentamente y expone a choferes y peatones.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 28 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Confirman paro de transporte este martes 4 de noviembre EnVivoLR.

¿Listo para avanzar?.

¡Falsa alarma! Curwen revela que mensaje extorsivo no era real LR.

ÚLTIMO MINUTO: Israel ROMPE TREGUA y vuelve a BOMBARDEAR GAZA lr.

¡NO PUEDE SER! Halloween desplazó al Día de la Canción Criolla HLR.

ÚLTIMA HORA: Venezuela neutraliza aeronave que violó su espacio aéreo LR.

Balance de Jerí, estado de emergencia, retiro de la ONP y más este 28 de octubre las10deldía.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.