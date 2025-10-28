GRABADO el 28-10-2025

Por aquí va la ruta de la PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2025 EN VIVO EnDirectoLR

Señor de los Milagros: este martes 28 de octubre, desde las 6:00 a.m., miles de fieles acompañan al Cristo Moreno en su quinto recorrido por las calles de Lima. La procesión partirá desde el Santuario de las Nazarenas y pasará por la avenida Tacna, Nicolás de Piérola, jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, donde bendecirá a los pacientes y al personal del Hospital Arzobispo Loayza. Una jornada de fe y esperanza que une a toda la capital.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

