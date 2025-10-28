Por aquí va la ruta de la PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2025 EN VIVO EnDirectoLR
Señor de los Milagros: este martes 28 de octubre, desde las 6:00 a.m., miles de fieles acompañan al Cristo Moreno en su quinto recorrido por las calles de Lima. La procesión partirá desde el Santuario de las Nazarenas y pasará por la avenida Tacna, Nicolás de Piérola, jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, donde bendecirá a los pacientes y al personal del Hospital Arzobispo Loayza. Una jornada de fe y esperanza que une a toda la capital.
Por aquí va la ruta de la PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2025 EN VIVO EnDirectoLR.
