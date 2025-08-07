GRABADO el 07-08-2025

LOÚLTIMO Gran FUGA DE GAS en el río Rímac genera preocupación en vecinos de SJL y El Agustino

Vecinos de SJL y El Agustino reportaron en horas de la tarde una fuga de gas en el río Rímac. Agentes de la Municipalidad de Lima, PNP y unidades de bomberos acudieron al lugar del incidente para tomar acciones correspondientes.

fugadegass RioRimac SJL elagustino loultimo emergencia limaperu

Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe

Desde Diario Expreso

Alva pide transparencia ante presuntos contratos irregulares de familiares de ministro de Salud.

Alejandro Aguinaga pide a la JNJ destituir a fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Eduardo Salhuana advierte que no cumplir fallo que repone a Patricia Benavides sería ilícito penal.

Cerrón acusa a medios de cortina de humo por enfocarse solo en Melcochita y no en otros artistas.

Alex Paredes cuestiona a la fiscal de la Nación por no acatar decisiones del Poder Judicial.

AVIÓN MILITAR COLOMBIANO ingresa a cielo peruano sobrevolando el distrito de Santa Rosa .

LOÚLTIMO Gran FUGA DE GAS en el río Rímac genera preocupación en vecinos de SJL y El Agustino.

Petro no reconoce soberanía del Perú en isla Santa Rosa Invitado: Luis Gonzáles Posada.

Gustavo PETRO afirma que COLOMBIA no reconoce la soberanía de Perú sobre SANTA ROSA. loúltimo.

Carlos Malaver admite brechas críticas en equipamiento de la Policía Nacional.

Amuruz pide celeridad en caso Benavides y afirma que el Congreso debe ejercer presión fiscalizadora.

Ministerio de Justicia respaldará ley de amnistía, pero decisión final dependerá de otros sectores.

Norma Yarrow califica a Gustavo Petro de terrorista y lo acusa de desangrar a Colombia.

José Cueto cuestiona a Perú Libre por usar figuras públicas para hacer show político.

Kelly Portalatino exige que el Perú reconozca a sus artistas antes de que fallezcan.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Alva pide transparencia ante presuntos contratos irregulares de familiares de ministro de Salud

video

Alejandro Aguinaga pide a la JNJ destituir a fiscal de la Nación, Delia Espinoza

video

Eduardo Salhuana advierte que no cumplir fallo que repone a Patricia Benavides sería ilícito penal

video

Cerrón acusa a medios de cortina de humo por enfocarse solo en Melcochita y no en otros artistas

video

Alex Paredes cuestiona a la fiscal de la Nación por no acatar decisiones del Poder Judicial

video

AVIÓN MILITAR COLOMBIANO ingresa a cielo peruano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

video

LOÚLTIMO Gran FUGA DE GAS en el río Rímac genera preocupación en vecinos de SJL y El Agustino

video

Petro no reconoce soberanía del Perú en isla Santa Rosa Invitado: Luis Gonzáles Posada

video

Gustavo PETRO afirma que COLOMBIA no reconoce la soberanía de Perú sobre SANTA ROSA. loúltimo

video

Carlos Malaver admite brechas críticas en equipamiento de la Policía Nacional

video

Amuruz pide celeridad en caso Benavides y afirma que el Congreso debe ejercer presión fiscalizadora

video

Ministerio de Justicia respaldará ley de amnistía, pero decisión final dependerá de otros sectores

video

Norma Yarrow califica a Gustavo Petro de terrorista y lo acusa de desangrar a Colombia

video

José Cueto cuestiona a Perú Libre por usar figuras públicas para hacer show político

video

Kelly Portalatino exige que el Perú reconozca a sus artistas antes de que fallezcan

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 08 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo