GRABADO el 13-08-2025

Así se DESPIDIO el padre de MIGUEL URIBE de su hijo loúltimo colombia

Perdió a su esposa, y ahora a su hijo



Miguel Uribe Londoño, padre del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, enfrentó el dolor más profundo: tras haber perdido años atrás a su esposa, ahora despide a su hijo, víctima de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio durante una actividad política.



colombia migueluribe gustavopetro



Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe

Desde Diario Expreso

Dictan 5 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra Invitado: Luis Miguel Caya.

Así se DESPIDIO el padre de MIGUEL URIBE de su hijo loúltimo colombia.

Patricia Chirinos defiende proyecto de licencia para autoridades que postulen a otros cargos.

Juan Rivero Lazo afirma que ley de amnistía es justa por donde se le mire.

Gobierno promulga ley de amnistía a favor de miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa.

Congresistas se pronuncian sobre promulgación de ley de amnistía para miembros de las FF.AA. y PNP .

Fracasa intento de Delia Espinoza de mandar a Patricia Benavides al JNE Invitado: Wilber Medina.

Wilson Sto informa que la bancada de Acción Popular evalúa expulsar a Raúl Doroteo.

Flavio Cruz niega intención política en propuesta sobre extinción de dominio.

Heidy Juárez pide prudencia y calma ante tensión diplomática con Colombia.

¡ALARMA! Izaron bandera de Colombia en Santa Rosa de Loreto Invitado: Pancho Calisto Giampietri.

Bandera de Colombia en Santa Rosa, en Perú loultimo ultimominuto perú.

Perú conquista Expo OsakaKansai con celebración cultural y comercial histórica.

¡Alerta! El peligro de que gane la izquierda en 2026 Invitado: Félix Álvarez Velarde.

Alva pide transparencia ante presuntos contratos irregulares de familiares de ministro de Salud.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Expreso

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.