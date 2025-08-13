GRABADO el 13-08-2025

Así se DESPIDIO el padre de MIGUEL URIBE de su hijo loúltimo colombia

Perdió a su esposa, y ahora a su hijo

Miguel Uribe Londoño, padre del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, enfrentó el dolor más profundo: tras haber perdido años atrás a su esposa, ahora despide a su hijo, víctima de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio durante una actividad política.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

