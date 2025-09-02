GRABADO el 02-09-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 02 setiembre 2025



LA LIBERTAD: Acuña se sorprende tras saber que la oficina de empresa que ejecuta carretera a Huanchaco funciona en local de menú

AREQUIPA: Poder Judicial inicia megajuicio contra responsables de masacre en Caravelí en 2022

AYACUCHO: Pobladores de Ubiato protestan contra alcalde de Kimbiri por incumplir compromisos

LAMBAYEQUE: Maestros de institutos radicalizan huelga general

CUSCO: 21 millones para obra ornamental que podría convertirse en otra lavandería pública como el parque de PACHAKUTEQ

JUNÍN: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses

PUNO: Proyecto Cafés Especiales del Gobierno Regional cierra tras irregularidades, deja a 400 productores afectados en la provincia de Sandia



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



