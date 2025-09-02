GRABADO el 02-09-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 02 setiembre 2025

LA LIBERTAD: Acuña se sorprende tras saber que la oficina de empresa que ejecuta carretera a Huanchaco funciona en local de menú
AREQUIPA: Poder Judicial inicia megajuicio contra responsables de masacre en Caravelí en 2022
AYACUCHO: Pobladores de Ubiato protestan contra alcalde de Kimbiri por incumplir compromisos
LAMBAYEQUE: Maestros de institutos radicalizan huelga general
CUSCO: 21 millones para obra ornamental que podría convertirse en otra lavandería pública como el parque de PACHAKUTEQ
JUNÍN: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses
PUNO: Proyecto Cafés Especiales del Gobierno Regional cierra tras irregularidades, deja a 400 productores afectados en la provincia de Sandia

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

