Arequipa: Poder Judicial inicia megajuicio contra responsables de masacre en Caravelí en 2022

El Poder Judicial de Camaná ha iniciado un megajuicio declarado complejo contra 46 procesados por su presunta responsabilidad en una serie de delitos vinculados a los enfrentamientos entre organizaciones criminales de minería ilegal en la provincia de Caravelí en 2022. Los imputados, entre los que 19 se encuentran con prisión preventiva, enfrentan cargos por organización criminal, homicidio simple, sicariato y tenencia de armas, relacionados con la masacre de 14 mineros ocurrida el 2 de junio de ese año. El proceso, a cargo de un colegiado de tres jueces, se sustenta en un amplio cuerpo probatorio que incluye pericias, interceptaciones telefónicas y testimonios, en un caso que evidenció la violencia de la pugna por el control de territorios mineros en Arequipa.



