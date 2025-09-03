GRABADO el 03-09-2025

¡TOLEDO LO SUFRE! Betssy Chávez y Vizcarra salen libres, pero Toledo recibe 13 años más de cárcel

Martín Vizcarra y Betssy Chávez consiguen libertad inmediata, pero Alejandro Toledo seguirá en prisión al menos 13 años más



Informes del INPE ya habían rechazado propuesta del nuevo penal El Frontón en 2023: innecesariamente costoso y con muchos problemas



Hackean nombre de Congreso de la República en Google Maps



Desde El Búho pe

LES DAN CON PALO Nuevo atentado en Trujillo: culpan al Gobierno por la violencia descontrolada.

¡MARTÍN VIZCARRA LIBRE!, reanuda su campaña electoral Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Heladas provocan la muerte de más de 9 mil animales PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Boluarte.

¿SANTIVAÑEZ, EL CULPABLE? Harvey Colchado se cansa y revela amenazas de mu3rte: sería la misma PNP.

Lambayeque: Mincetur evalúa declarar el Día del Pan con Chicharrón PASÓ EN EL PERÚ.

Queman congreso en Indonesia por alza de sueldos a legisladores Y PERÚ REACCIONA ASÍ.

QUIEREN CASTIGAR A LA FISCALÍA Delia Espinoza desenmascara al premier de Dina: No mienta.

SALIÓ EMPODERADO Vizcarra salió de la cárcel haciendo TX: "Los del penal no querían que me vaya".

QUEDÓ GRABADO Captan a policía dando un golpe a un hombre que lo habría insultado en Trujillo.

PASÓ EN EL PERÚ: Mincetur evalúa declarar el Día del Pan con Chicharrón, heladas m4t4n animales.

Liberan a Vizcarra y Betssy Chávez, mientras condenan a Toledo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

FRAUDE A LA VISTA Polémico regreso de EL FRONTÓN: Dina promete 2 mil reos, pero INPE la desmiente.

MINISTRO DEL DESCARO Santivañez niega cuenta en X, se ríe de denuncias pero Fiscalía lo arrincona.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

