GRABADO el 04-09-2025

SALIÓ EMPODERADO Vizcarra salió de la cárcel haciendo TX: "Los del penal no querían que me vaya"

SONRIENTE Así fue la salida de Martín Vizcarra del penal de Barbadillo. El expresidente agradeció a quienes le mostraron su apoyo constante, sobre todo a sus militantes. Criticó los argumentos de la Fiscalía, asegurando que carecen de sustento legal, y denunció la existencia de operadores dentro del Ministerio Público que buscan perseguir a políticos que no son de su agrado. Aun así, afirmó que continuará colaborando con la justicia, como siempre lo hizo, y que seguirá fortaleciendo su partido en todas las regiones. He dormido al lado de internos con sida y tuberculosis, reveló. La cuenta oficial de Vizcarra transmitió en vivo hasta después de su liberación.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

martínvizcarra penaldebarbadillo envivo

Desde El Búho pe

¡MARTÍN VIZCARRA LIBRE!, reanuda su campaña electoral Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Heladas provocan la muerte de más de 9 mil animales PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Boluarte.

¿SANTIVAÑEZ, EL CULPABLE? Harvey Colchado se cansa y revela amenazas de mu3rte: sería la misma PNP.

Lambayeque: Mincetur evalúa declarar el Día del Pan con Chicharrón PASÓ EN EL PERÚ.

Queman congreso en Indonesia por alza de sueldos a legisladores Y PERÚ REACCIONA ASÍ.

QUIEREN CASTIGAR A LA FISCALÍA Delia Espinoza desenmascara al premier de Dina: No mienta.

SALIÓ EMPODERADO Vizcarra salió de la cárcel haciendo TX: "Los del penal no querían que me vaya".

QUEDÓ GRABADO Captan a policía dando un golpe a un hombre que lo habría insultado en Trujillo.

¡TOLEDO LO SUFRE! Betssy Chávez y Vizcarra salen libres, pero Toledo recibe 13 años más de cárcel.

PASÓ EN EL PERÚ: Mincetur evalúa declarar el Día del Pan con Chicharrón, heladas m4t4n animales.

Liberan a Vizcarra y Betssy Chávez, mientras condenan a Toledo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

FRAUDE A LA VISTA Polémico regreso de EL FRONTÓN: Dina promete 2 mil reos, pero INPE la desmiente.

MINISTRO DEL DESCARO Santivañez niega cuenta en X, se ríe de denuncias pero Fiscalía lo arrincona.

Junín: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses PASÓ EN E.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.