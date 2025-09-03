GRABADO el 03-09-2025

La Libertad: Acuña se sorprende al saber que empresa que ejecuta carretera a Huanchaco vende comida

¡Escándalo en La Libertad! En medio de la creciente preocupación por el retraso en la construcción de la carretera en Huanchaco, un poblador denunció públicamente que la empresa a cargo de la obra estaría utilizando sus oficinas como un local de venta de menús, situación que generó indignación entre los vecinos y llamó la atención durante la visita del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

Reclamo directo al gobernador

El incidente ocurrió cuando un ciudadano encaró al gobernador regional para expresarle su malestar por lo que consideró una falta de respeto hacia la población. Según relató, en el mismo espacio destinado a la oficina de la empresa constructora se estaría ofreciendo comida al público, mientras que la obra avanza con lentitud.

Acuña, sorprendido por la denuncia, aseguró desconocer el hecho y giró la mirada hacia el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay, quien lo acompañaba en la visita de inspección.

Avance mínimo de la obra

Durante su intervención, el poblador denunciante detalló que el avance físico de la obra apenas alcanza un 4, a pesar de que el Gobierno Regional ya transfirió 40 millones de soles para su ejecución.

Además, lamentó la ausencia de liderazgo distrital:

No tenemos alcalde de Huanchaco, no hay quien nos represente, señaló, recordando que, pese a los compromisos asumidos por Namay y el gerente regional de infraestructura, Jorge Luis Bringas, de iniciar los trabajos desde Huanchaco hacia el óvalo, esto nunca se cumplió.

Los pobladores pedimos que avancen de manera estratégica, pero no pasó, agregó indignado.

Malestar en la propia obra

El vecino también reveló que incluso el ingeniero residente de la obra habría manifestado su frustración y descontento con la situación:

Esta obra no vale, yo renuncio, habría dicho el profesional, según el testimonio recogido.

No obstante, los ciudadanos insisten en que el proyecto debe continuar, dejando en claro que, pese a los problemas, no existe otra alternativa viable para mejorar la transitabilidad en la zona:

Como huanchaqueros queremos que la obra se ejecute, no tenemos otra opción, necesitamos la obra, enfatizó.

Decisión de César Acuña

Ante la presión vecinal, el gobernador regional César Acuña anunció la anulación del contrato con la empresa ejecutora, argumentando que se detectaron irregularidades en la documentación presentada.

Sin embargo, el anuncio no calmó los ánimos de la población, que exige no solo la continuidad de la obra, sino también sanciones ejemplares contra autoridades, funcionarios y empresarios involucrados.

Advertencia a la autoridad

Finalmente, el poblador que lideró el reclamo lanzó una advertencia política directa al gobernador:

Si usted declara nulidad, muere Huanchaco y muere cualquier candidatura política de usted, afirmó, evidenciando la tensión entre la población y las autoridades regionales frente a un proyecto considerado vital para el desarrollo de Huanchaco.



