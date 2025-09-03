GRABADO el 03-09-2025

FRAUDE A LA VISTA Polémico regreso de EL FRONTÓN: Dina promete 2 mil reos, pero INPE la desmiente

Dina Boluarte aprovechó para autoelogiarse por el convenio firmado para la construcción del penal El Frontón. Aseguró que es una presidenta valiente, andina y fuerte, que no se amilana ante las críticas y que, gracias a ella, se está haciendo historia en el Perú. Garantizó que la reconstrucción de dicho penal permitirá albergar a 2 000 internos de máxima seguridad, aunque esta versión fue desmentida por el propio INPE. El Instituto Nacional Penitenciario advirtió que el predio tiene espacio solo para unas 108 unidades de albergue y carece de servicios básicos, por lo que sería inviable técnica y económicamente reconstruir un centro de reclusión con la escala anunciada.



Juan José Santivañez por su lado, no dudó en elogiar una y otra vez a Dina Boluarte por este proyecto. Recalcó que la decisión marca un hito histórico en la lucha contra la criminalidad y refleja un Gobierno que avanza entregando obras de gran magnitud, a diferencia de gestiones anteriores.



El ministro afirmó que el proyecto es viable, con un costo estimado de 500 millones de soles, y anunció que estaría listo en 8 a 10 meses, utilizando módulos prefabricados. Añadió que el Ejército tiene a su cargo la limpieza del terreno, según el convenio interministerial firmado.



Sin embargo, diversos expertos y exfuncionarios del INPE han cuestionado severamente este planteamiento. Javier Llaque, exjefe del INPE, estimó que la construcción podría costar hasta 5 mil millones, y señaló que ese monto permitiría edificar múltiples penales que absorberían el hacinamiento en el sistema penitenciario



También se advirtió que la ubicación remota de la isla, la pendiente del terreno, la falta de servicios básicos y la logística necesaria para transporte encarecen notablemente el proyecto



A la crítica técnica se suma una fuerte oposición ciudadana: el alcalde de La Punta rechazó la construcción y anunció protestas, señalando que no se consultó a la comunidad afectada.





