GRABADO el 03-09-2025

Junín: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses PASÓ EN E

La laguna Tragadero, en Jauja, sigue inundando casas y campos de cultivo pese a los compromisos del Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Junín. En junio, el ministro Ángel Manero prometió que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) resolvería el problema, y el gobierno regional ofreció motobombas para un desagüe de emergencia, pero nada hasta hoy.

El colapso del sumidero natural, conocido como Millpo, mantiene bajo el agua unas 30 hectáreas de cultivos y más de diez viviendas afectadas, algunas derrumbadas por la humedad. La situación se agrava porque en abril el Ejecutivo declaró la zona en emergencia por peligro inminente ante lluvias intensas, sin que se ejecuten las obras.

Los comuneros de Tragadero, Muquillanqui, Chocón y Pachascucho denunciaron que el Gobierno Regional incumplió el acuerdo de iniciar el drenaje hacia el río Mantaro desde julio. Además, aseguran que las aguas estancadas generan insalubridad por olores fétidos y proliferación de insectos.

Ante la inacción, los pobladores dieron un ultimátum de cinco días al Gobierno Regional. Si no hay respuesta, el 8 de septiembre iniciarán un paro con bloqueo de carreteras.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

junin inundaciones ministeriodeagricultura gobiernoregionaljunin zosimocardenas angelmanero lagunatragadero pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

FRAUDE A LA VISTA Polémico regreso de EL FRONTÓN: Dina promete 2 mil reos, pero INPE la desmiente.

MINISTRO DEL DESCARO Santivañez niega cuenta en X, se ríe de denuncias pero Fiscalía lo arrincona.

Junín: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses PASÓ EN E.

Arequipa: Poder Judicial inicia megajuicio contra responsables de masacre en Caravelí en 2022.

Cédula de medio metro se usará en elecciones 2026 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

La Libertad: Acuña se sorprende al saber que la oficina de empresa que ejecuta carretera a Huanchaco.

Ayacucho: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta PASÓ EN EL PERÚ.

Lambayeque: Mincetur entrega S/20 millones para obras por la Ruta del papa León XIV.

Junín: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses.

¿BETSSY CHÁVEZ FINGE? Abogado explota contra jueces: No creen en el estado de salud de exministra.

POR POCO Y VAN A GOLPES Terrible concurso de gritos entre congresistas: todo por defender a Porky.

Congresistas asumen comisiones para maniobrar por sus intereses Pico a Pico con Mabel Cáceres.

TERREMOTO Dina busca ELIMINAR periodistas mientras Claudia Sheinbaum se enfrenta a ESTE Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.