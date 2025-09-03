Liberan a Vizcarra y Betssy Chávez, mientras condenan a Toledo Pico a Pico con Mabel Cáceres
Hoy en Pico a pico:
- Todos los pecados de Santiváñez, el último con abogado de Sada Goray
- Gastarían 5 millones por cada preso en el penal de E Frontón
- Cosas que solo suceden en el Perú
SALIÓ EMPODERADO Vizcarra salió de la cárcel haciendo TX: "Los del penal no querían que me vaya".
QUEDÓ GRABADO Captan a policía dando un golpe a un hombre que lo habría insultado en Trujillo.
¡TOLEDO LO SUFRE! Betssy Chávez y Vizcarra salen libres, pero Toledo recibe 13 años más de cárcel.
PASÓ EN EL PERÚ: Mincetur evalúa declarar el Día del Pan con Chicharrón, heladas m4t4n animales.
FRAUDE A LA VISTA Polémico regreso de EL FRONTÓN: Dina promete 2 mil reos, pero INPE la desmiente.
MINISTRO DEL DESCARO Santivañez niega cuenta en X, se ríe de denuncias pero Fiscalía lo arrincona.
Junín: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses PASÓ EN E.
Arequipa: Poder Judicial inicia megajuicio contra responsables de masacre en Caravelí en 2022.
Cédula de medio metro se usará en elecciones 2026 Pico a Pico con Mabel Cáceres.
La Libertad: Acuña se sorprende al saber que empresa que ejecuta carretera a Huanchaco vende comida.
Ayacucho: Pobladores de Cora Cora tomaron municipalidad en medida de protesta PASÓ EN EL PERÚ.
Lambayeque: Mincetur entrega S/20 millones para obras por la Ruta del papa León XIV.
Junín: Concejo aprueba vacancia de alcalde por contratación de su sobrina política PASÓ EN EL PERÚ.
PASÓ EN EL PERÚ: Agricultura y Gobierno Regional incumplen desaguar laguna que inunda hace 7 meses.
Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.
