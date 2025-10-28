GRABADO el 28-10-2025

¡Impresionante vista desde dentro del huracán Melisa! El Comercio.

HURACÁN MELISSA EN VIVO: IMÁGENES DE SU DEVASTADORA LLEGADA A JAMAICA El Comercio.

Huracán Melissa: tres razones que explican por qué es el más peligroso del 2025 El Comercio.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

EE.UU. lanza tres ataques que dejan 14 muertos en operaciones antidrogas El Comercio.

¿Puede postular Martín Vizcarra pese a sus tres inhabilitaciones?, lo explicamos El Comercio.

Terremoto en Turquía: Impacto del sismo de magnitud 6.1 El Comercio.

Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio.

Burevestnik: el misil nuclear ruso que desafía las defensas El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 28 DE OCTUBRE: VIZCARRA PRECANDIDATO A VICEPRESIDENTE, TREN CHOCA CONTRA BUS Y MÁS.

¿NAVE O COMETA? EL DR.CHOY NOS EXPLICA UNO MÁS ENVIVO.

Impactantes imágenes de la llegada del Huracán Melissa a Jamaica El Comercio.

Huracán Melissa categoría 5 toca tierra en Jamaica y dejaría 1,5 millones afectados El Comercio.

Tren choca contra bus que invadía vía férrea en El Agustino El Comercio.

Plantean desaforar a congresista Lucinda Vásquez por asesor 'corta uñas' Mirada de Fondo.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

