EE.UU. lanza tres ataques que dejan 14 muertos en operaciones antidrogas El Comercio
El GobiernoDeEEUU confirmó este martes que su fuerza naval lanzó tres ataques letales contra cuatro embarcaciones en el este del OcéanoPacífico, en aguas internacionales, acusadas de transportar narcóticos y estar manejadas por organizaciones calificadas de terroristas. El resultado oficial: 14 personas muertas y un superviviente, por quien se ha desplegado un operativo de rescate coordinado con México. Mientras tanto, se reportan un total de 57 fallecidos desde que comenzó esta campaña militar en el Caribe y Pacífico y lo más alarmante: sin autorización del Congreso estadounidense.
La medida ha desatado una crisis diplomática con países como Colombia y Venezuela, que denuncian violación de soberanía y uso excesivo de la fuerza. En este vídeo analizamos qué implica esta escalada, si realmente se trata de una acción antidrogas o de un despliegue militar encubierto, y qué papel juegan las alianzas internacionales en esta operación.
noticiashoy breakingnews seguridadinternacional EEUU narcotráfico operaciónmilitar Carribe Pacífico diplomacia
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
ataque naval Estados Unidos
embarcaciones narcotráfico Pacífico
EEUU operaciones sin Congreso
Pete Hegseth declaraciones
campaña antidrogas EE.UU. 2025
mar abierto ataques EE.UU.
tensión diplomática Colombia EE.UU.
México coordinación rescate náutico
narcoterrorismo marítimo
soberanía latinoamericana crisis
Operación marítima EE.UU. 57 muertos
legalidad internacional ataques EUA
carteles narco-terroristas EE.UU.
presidente Donald Trump narcotraficantes
guerra de los carteles maritima
alianza estratégica antidrogas EE.UU.
mar abierto derecho internacional
intervención militar sin autorización Congreso
impacto en Latinoamérica operaciones navales
análisis seguridad hemisferio occidental
Desde EL COMERCIO
NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS PARA ESTE MARTES 4 DE NOVIEMBRE EN LIMA EN VIVO.
MARTÍN VIZCARRA: ¿PUEDE POSTULAR A LA VICEPRESIDENCIA PESE A ESTAR INHABILITADO? EN VIVO.
Cometa 3I/ATLAS: el visitante de otra galaxia que se acerca al Sol este 29 de octubre El Comercio.
Netanyahu ordena ataques inmediatos en Gaza tras acusar a Hamás de romper acuerdo El Comercio.
Paro 4 de noviembre: gremios se unen tras crimen de chofer en Estado de Emergencia El Comercio.
HURACÁN MELISSA EN VIVO: IMÁGENES DE SU DEVASTADORA LLEGADA A JAMAICA El Comercio.
¡Impresionante vista desde dentro del huracán Melisa! El Comercio.
Huracán Melissa: tres razones que explican por qué es el más peligroso del 2025 El Comercio.
ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.
EE.UU. lanza tres ataques que dejan 14 muertos en operaciones antidrogas El Comercio.
¿Puede postular Martín Vizcarra pese a sus tres inhabilitaciones?, lo explicamos El Comercio.
Terremoto en Turquía: Impacto del sismo de magnitud 6.1 El Comercio.
Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio.
Burevestnik: el misil nuclear ruso que desafía las defensas El Comercio.
NOTICIAS PERÚ 28 DE OCTUBRE: VIZCARRA PRECANDIDATO A VICEPRESIDENTE, TREN CHOCA CONTRA BUS Y MÁS.
Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.