EE.UU. lanza tres ataques que dejan 14 muertos en operaciones antidrogas El Comercio

El GobiernoDeEEUU confirmó este martes que su fuerza naval lanzó tres ataques letales contra cuatro embarcaciones en el este del OcéanoPacífico, en aguas internacionales, acusadas de transportar narcóticos y estar manejadas por organizaciones calificadas de terroristas. El resultado oficial: 14 personas muertas y un superviviente, por quien se ha desplegado un operativo de rescate coordinado con México. Mientras tanto, se reportan un total de 57 fallecidos desde que comenzó esta campaña militar en el Caribe y Pacífico y lo más alarmante: sin autorización del Congreso estadounidense.



La medida ha desatado una crisis diplomática con países como Colombia y Venezuela, que denuncian violación de soberanía y uso excesivo de la fuerza. En este vídeo analizamos qué implica esta escalada, si realmente se trata de una acción antidrogas o de un despliegue militar encubierto, y qué papel juegan las alianzas internacionales en esta operación.



