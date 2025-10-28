GRABADO el 28-10-2025

¿Puede postular Martín Vizcarra pese a sus tres inhabilitaciones?, lo explicamos El Comercio

Pese a tener tres inhabilitaciones vigentes impuestas por el Congreso, el expresidente ha sido inscrito como precandidato a la vicepresidencia por el partido Perú Primero. ¿Cómo es posible? ¿Está violando la ley electoral o aprovechando vacíos legales?



En esta entrevista analizamos junto a especialistas y el excongresista Gilbert Violeta:



Las razones detrás de las 3 inhabilitaciones de Vizcarra

La estrategia legal de apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El rol del Jurado Nacional de Elecciones y los riesgos de inscribir fórmulas con candidatos no habilitados

El impacto mediático de Vizcarra y cómo sigue siendo una figura popular gracias a redes sociales y cultura meme



¿Es esta una maniobra política para mantener viva su imagen o una posible vulneración al sistema democrático?



Este video es clave para entender cómo se mueve el poder en época electoral.

Déjanos tu opinión en los comentarios.



