GRABADO el 20-08-2025

Loreto: Paralizarán ante contaminación en Reserva Pacaya Samiria PASÓ EN EL PERÚ

El apu Leonel Ricopa Tamani, representante de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Parinari (Aidecos), advirtió que las comunidades del distrito de Parinari, se encuentran en estado de alerta ante la falta de atención del Estado frente a la contaminación por hidrocarburos en la zona conocida como Batería 3, dentro de la reserva nacional Pacaya Samiria.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

loreto reservapacayasamiria aidecos parinari pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Loreto: Paralizarán ante contaminación en Reserva Pacaya Samiria PASÓ EN EL PERÚ.

Sin sorpresas: TC blindó a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Junín: Juez ordena desalojo de familias que por 13 años resisten a la minera Chinalco en Morococha.

Cusco: Alcalde de Cusco revela que López Aliaga es socio de empresa que invertirá en proyecto.

¿NO HAY ALGO MEJOR? Acuña armaría su LISTA con Elio Riera para diputado y Santivañez al Senado.

PASÓ EN EL PERÚ: Juez favorece a minera Chinalco y ordena desalojo de familias.

Pastor Chiribaya CONQUISTA a todos en el Congreso Perro peruano será Patrimonio Cultural.

DESATÓ ALARMA Fuertes vientos y frío intenso: así golpea la DANA Oriana en las regiones.

SE LE QUEBRÓ LA VOZ Toledo suplicó a jueces ser llevado a una clínica, preocupado por "sangrados".

La Libertad: Acuña sobre presuntos testaferros en obras del Gobierno Regional: APP no es corrupto.

Junín: Waldemar Cerrón impulsó ley que permitió nombramiento de su pareja en universidad.

Anuncian amnistía para autores de masacres en Juliaca y Ayacucho Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Joven dirigente denuncia que Ley de Amnistía es referente para dejar impunes crímenes.

PASÓ EN EL PERÚ: Waldemar Cerrón benefició a su pareja en universidad y Cusco contra impunidad.

"SI PODEMOS ROBAR" César Acuña vuelve a generar polémica mientras en Trujillo crece el miedo.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.