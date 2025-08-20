GRABADO el 20-08-2025

BETSSY CHÁVEZ SE DESPIDE: dispuesta a MORIR DE HAMBRE antes que soportar tortura del INPE

MORIR ANTES QUE "TORTURA" Betssy Chávez aseguró estar dispuesta a morir de hambre. En una carta, la expresidenta del Consejo de Ministros se despidió y dejó escrita su última voluntad, indicando que sigue siendo torturada por personal del INPE así como internas del penal. Señaló que, tras archivarse la investigación por falta de pruebas sobre su denuncia, reiniciará y radicalizará su huelga de hambre, negándose además a recibir atención médica. Solicitó como última voluntad que sus restos sean cremados.



Durante las últimas audiencias en el juicio que se le sigue junto a Pedro Castillo, Aníbal Torres y otros por el presunto delito de rebelión, sus abogados denunciaron que Chávez continuaba siendo hostigada y que su salud había empeorado. Sin embargo, los informes del INPE indicaron que la exministra se negó a recibir atención gastroenterológica, motivo por el cual el juzgado dispuso que sea trasladada por la fuerza a la próxima audiencia.



Desde El Búho pe

