GRABADO el 20-08-2025

¡TREMENDO PAPELÓN! Fiscalía explica liberación de sospechosos en atentado que conmocionó Trujillo

¿QUIÉN MIENTE? Una fuerte explosión ocurrida en la avenida Perú, en Trujillo, ha desatado una ola de críticas por la falta de detenidos tras el incidente, que dejó varias viviendas afectadas. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, explicó que no se contaban con los elementos suficientes para solicitar prisión preventiva contra los presuntos responsables. Por su parte, la Policía Nacional expresó su desacuerdo con la liberación de los investigados. El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, calificó la situación como una falla judicial, declaración que fue rápidamente desmentida por el Ministerio Público, generando tensión entre ambas instituciones.



