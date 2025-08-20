GRABADO el 20-08-2025

Junín: Juez ordena desalojo de familias que por 13 años resisten a la minera Chinalco en Morococha

El Juzgado Civil de La Oroya ordenó el desalojo de diez familias que aún habitan en la antigua ciudad de Morococha, pese al reasentamiento promovido en 2012 por la minera china Chinalco para dar paso a la operación del megaproyecto de cobre Toromocho. 
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
junin minerachinalco morococha laoroya pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Loreto: Paralizarán ante contaminación en Reserva Pacaya Samiria PASÓ EN EL PERÚ.

Sin sorpresas: TC blindó a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Junín: Juez ordena desalojo de familias que por 13 años resisten a la minera Chinalco en Morococha.

Cusco: Alcalde de Cusco revela que López Aliaga es socio de empresa que invertirá en proyecto.

¿NO HAY ALGO MEJOR? Acuña armaría su LISTA con Elio Riera para diputado y Santivañez al Senado.

PASÓ EN EL PERÚ: Juez favorece a minera Chinalco y ordena desalojo de familias.

Pastor Chiribaya CONQUISTA a todos en el Congreso Perro peruano será Patrimonio Cultural.

DESATÓ ALARMA Fuertes vientos y frío intenso: así golpea la DANA Oriana en las regiones.

SE LE QUEBRÓ LA VOZ Toledo suplicó a jueces ser llevado a una clínica, preocupado por "sangrados".

La Libertad: Acuña sobre presuntos testaferros en obras del Gobierno Regional: APP no es corrupto.

Junín: Waldemar Cerrón impulsó ley que permitió nombramiento de su pareja en universidad.

Anuncian amnistía para autores de masacres en Juliaca y Ayacucho Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Joven dirigente denuncia que Ley de Amnistía es referente para dejar impunes crímenes.

PASÓ EN EL PERÚ: Waldemar Cerrón benefició a su pareja en universidad y Cusco contra impunidad.

"SI PODEMOS ROBAR" César Acuña vuelve a generar polémica mientras en Trujillo crece el miedo.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

El Búho pe

video

Loreto: Paralizarán ante contaminación en Reserva Pacaya Samiria PASÓ EN EL PERÚ

video

Sin sorpresas: TC blindó a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

Junín: Juez ordena desalojo de familias que por 13 años resisten a la minera Chinalco en Morococha

video

Cusco: Alcalde de Cusco revela que López Aliaga es socio de empresa que invertirá en proyecto

video

¿NO HAY ALGO MEJOR? Acuña armaría su LISTA con Elio Riera para diputado y Santivañez al Senado

video

PASÓ EN EL PERÚ: Juez favorece a minera Chinalco y ordena desalojo de familias

video

Pastor Chiribaya CONQUISTA a todos en el Congreso Perro peruano será Patrimonio Cultural

video

DESATÓ ALARMA Fuertes vientos y frío intenso: así golpea la DANA Oriana en las regiones

video

SE LE QUEBRÓ LA VOZ Toledo suplicó a jueces ser llevado a una clínica, preocupado por "sangrados"

video

La Libertad: Acuña sobre presuntos testaferros en obras del Gobierno Regional: APP no es corrupto

video

Junín: Waldemar Cerrón impulsó ley que permitió nombramiento de su pareja en universidad

video

Anuncian amnistía para autores de masacres en Juliaca y Ayacucho Pico a Pico con Mabel Cáceres

video

Cusco: Joven dirigente denuncia que Ley de Amnistía es referente para dejar impunes crímenes

video

PASÓ EN EL PERÚ: Waldemar Cerrón benefició a su pareja en universidad y Cusco contra impunidad

video

"SI PODEMOS ROBAR" César Acuña vuelve a generar polémica mientras en Trujillo crece el miedo

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 20 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo