GRABADO el 20-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Editorial denuncia censura en la Feria Internacional del Libro de Huancayo

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 20 agosto 2025



JUNÍN: Editorial denuncia censura en la Feria Internacional del Libro de Huancayo

LORETO: Alcaldes definen proyectos del fideicomiso fronterizo

AREQUIPA: Cierran puestos por extorsiones en plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres

AYACUCHO: Autoridades de la salud advierten sobre riesgo de rabia y llaman a vacunar perros



Además hoy día 21 de Agosto

