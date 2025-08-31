GRABADO el 31-08-2025

Trump pone submarino de propulsión nuclear frente a Venezuela: Maduro recluta milicias en Caracas

La tensión en el Caribe se intensifica tras la decisión de Estados Unidos de sumar al menos dos naves de gran poderío a la flota desplegada frente a las costas de Venezuela. El submarino nuclear USS Newport News y el crucero lanzamisiles USS Lake Erie se dirigen a la región como parte de la operación anunciada por la administración de Donald Trump contra el narcotráfico.



Según Washington, el objetivo del despliegue es cortar las rutas utilizadas por organizaciones criminales para trasladar droga hacia Estados Unidos. Sin embargo, analistas internacionales sostienen que la magnitud de la operación constituye también una presión directa contra el gobierno de Nicolás Maduro, acusado de liderar el llamado Cártel de los Soles junto a altos mandos militares venezolanos.



Desde Caracas, Maduro ha respondido al movimiento estadounidense convocando a la movilización de milicias populares en la capital y otras regiones estratégicas. El mandatario asegura que Venezuela enfrenta una amenaza imperialista y llama a sus seguidores a defender la soberanía del país ante lo que considera una maniobra de intimidación militar.



CRECE LA TENSIÓN



En este contexto, crece la incógnita sobre los verdaderos alcances de la operación norteamericana. Mientras sectores críticos anticipan un posible intento de cambio de régimen en Venezuela, la Casa Blanca insiste en que la misión está enfocada en la interdicción de drogas, aunque la presencia de armamento estratégico eleva el riesgo de una escalada regional.





