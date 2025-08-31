GRABADO el 31-08-2025

Alerta en zona turística que visitan limeños: bombazo en la Huacachina causa alarma

La tranquilidad del balneario de Huacachina se vio interrumpida tras la detonación de un artefacto explosivo en la fachada de una discoteca local. El ataque, perpetrado por presuntos extorsionadores, generó pánico entre vecinos y turistas que se encontraban en la zona. La explosión causó daños materiales en la puerta metálica del establecimiento y afectó también a varios vehículos estacionados en los alrededores.



Según los primeros reportes, el atentado estaría vinculado a amenazas por extorsión luego de que los dueños de la discoteca se negaran a pagar cupos. La situación ha encendido las alarmas entre los empresarios del sector turístico, quienes advierten que la ola delincuencial está poniendo en riesgo la imagen de Huacachina como uno de los principales destinos turísticos del país.



Hay mucha inseguridad, nosotros lidiamos día a día con la informalidad y lamentablemente esa imagen positiva que tenemos ante el mundo de ser un oasis, está a punto de perderse. Las reservas han empezado a cancelarse, alertó María Elena Cabrera Maya, administradora del Hotel Mossone.



PIDEN MAYOR SEGURIDAD



Los vecinos y comerciantes han solicitado a las autoridades locales y nacionales reforzar la seguridad en la zona para proteger a turistas y trabajadores del sector. Temen que, de no tomarse medidas inmediatas, la violencia termine por ahuyentar visitantes y afectar gravemente la economía de Ica, que depende en gran parte del turismo en Huacachina.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 31/08/2025



Desde Panorama

