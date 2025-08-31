GRABADO el 31-08-2025

Panorama condena posibles acciones contra la integridad de nuestra periodista Karla Ramírez

Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, denunció haber recibido información sobre un presunto atentado en su contra que se estaría planificado desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Según relató, se trataría de un ataque simulado como un asalto o robo violento, motivado por las revelaciones periodísticas en torno al caso mina El Dorado, que involucra al ministro Juan José Santiváñez y a Nicanor Boluarte.

Esta tarde, 31 de agosto del 2025, hemos sido informados que en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior se viene planificado un atentado en mi contra, disfrazado de delincuencia común. Un asalto o robo violento. Sabemos también que existe una carpeta con seguimientos hacia mi persona e incluso se ha rastreado a mis padres y hermanos y mis hijos, denunció Ramírez a través de sus redes sociales.

Ante ello, la conductora de Panorama, Carla Muschi, condenó que se esté planificando atentados contra periodistas en pleno gobierno democrático. Alertamos y responsabilizamos por cualquier acción contra la integridad de nuestra compañera Karla Ramírez a los malos oficiales, a quienes conocemos de unidades mal utilizadas para planificar acciones contra periodistas, señaló durante la emisión del programa.

PANORAMA SEGUIRÁ INVESTIGANDO

En esa misma línea, Carla Muschi reafirmó su compromiso con el periodismo de investigación y adelantó que Panorama continuará difundiendo reportajes sobre casos de corrupción y abuso de poder vinculados a altos funcionarios del gobierno. Continuaremos investigando y delatando, remarcó Muschi, advirtiendo que estos intentos de intimidación solo refuerzan la misión de revelar hechos de interés público.


Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 31/08/2025

