GRABADO el 31-08-2025

Un artefacto expl0sivo estalló en la fachada de una discoteca en Huacachina

Generando pánico entre vecinos y turistas. El at4que estaría vinculado a amenaz4s de extors1ón tras la negativa de pagar cupos.

Empresarios advierten que la viol3ncia pone en riesgo la imagen del oasis y afecta directamente al turismo en Ica.



Huacachina Ica InseguridadCiudadana TurismoPerú panamericanatv

