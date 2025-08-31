GRABADO el 31-08-2025

Reuniones en El Cordano: Santiváñez y sus particulares visitas fuera de Palacio de Gobierno

Panorama reveló imágenes exclusivas de la reunión que sostuvo Juan José Santiváñez, exministro del Interior y actual ministro de Justicia, en el tradicional bar El Cordano, en el Centro de Lima. El encuentro se produjo el pasado 6 de junio a las 9:20 de la mañana, horario en el que debía encontrarse en Palacio de Gobierno cumpliendo funciones de jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental.



Entre los asistentes a la cita figuran personajes con historial controvertido, como Alex Alberto Alaluna Álvarez y Marco Antonio Palacios Meza, este último exsocio del estudio de abogados Santiváñez Antúnez, vinculado al caso de la minera El Dorado. La presencia de ambos genera suspicacias sobre la naturaleza de la reunión y las razones para realizarla fuera del despacho oficial.



La principal interrogante es por qué Santiváñez prefirió utilizar las instalaciones de El Cordano para sostener conversaciones, en lugar de hacerlo en Palacio de Gobierno, donde en ese momento ejercía un cargo de confianza. Consultado por Panorama, Alaluna Álvarez señaló vía telefónica que el tema tratado en la reunión estuvo relacionado con Artemio, sin dar mayores precisiones.



¿NO ES LA ÚNICA REUNIÓN?



Sin duda, esta nueva revelación ha generado serios cuestionamientos sobre la transparencia de las reuniones que sostuvo Juan José Santiváñez, quien ya había quedado en la mira tras su censura como ministro del Interior. Según la información periodística que maneja Panorama, esta no sería la única reunión clandestina que realizó Juan José Santiváñez fuera de las instalaciones de Palacio de Gobierno.





