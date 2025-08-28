GRABADO el 28-08-2025

SANTA ROSA podría convertirse en EJEMPLO de desarrollo en la frontera, según exalcalde de Belén

AGENDA REGIONAL El exalcalde de Belén, Richard Vásquez, afirmó que esta es una oportunidad de oro para que el Estado peruano mejore la calidad de vida en el distrito de Santa Rosa, especialmente tras la reciente tensión con Colombia por las declaraciones de Gustavo Petro. En ese sentido, precisó que el Gobierno debe enfocar sus esfuerzos en desarrollar una ciudad que sea una alternativa viable, o incluso superior, a las ciudades fronterizas vecinas.



