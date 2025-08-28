GRABADO el 28-08-2025

Caso Saweto: un hito en la defensa de la Amazonía AGENDA REGIONAL

AGENDA REGIONAL La Red de Medios Regionales del Perú analiza la sentencia histórica del Caso Saweto, que ratificó 28 años y 3 meses de prisión para los asesinos de los líderes indígenas ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto.

Nos acompañan:

Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep Pueblos Indígenas

Felipe Tapia, defensa legal de Lita Rojas Pinedo, una de las viudas en el Caso Saweto

Ángel Pedro Valerio, presidente de Central Asháninka Río Ene



Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

