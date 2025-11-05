GRABADO el 05-11-2025

Maduro afirma que es más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny en Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este martes una irónica declaración sobre su propio protagonismo mediático en EstadosUnidos, asegurando que es más famoso que Taylor Swift, que Karol G, que Bad Bunny mientras bromeaba con grabar un disco. Al mismo tiempo, Maduro cuestiona el despliegue militar de Washington en el Caribe y lo califica como parte de una estrategia para derrocarlo, señalando que no soy yo, es un pueblo de pie, de batalla. Maduro critica que EE.UU. plantea su salida del poder y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. ¿Qué hay detrás de estas palabras, de la acumulación militar en la región y de las acusaciones de narcotráfico a Maduro? En este vídeo exploramos el contexto, la estrategia diplomática y los posibles escenarios que afronta Venezuela frente a la máxima tensión con
EstadosUnidos. noticiashoy breakingnews internacionalesCanal

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

