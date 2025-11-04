GRABADO el 04-11-2025

José Jerí promete transparencia, estabilidad y fin del caos político en CADE 2025 El Comercio

El presidente José Jerí expuso en CADE 2025 su plan para cerrar el año con 3.5 de crecimiento económico, déficit fiscal de 2.2 y récord histórico de inversión pública. Anunció más de S/ 6,800 millones para seguridad ciudadana, un shock de desburocratización y garantías de elecciones libres en 2026.

Pidió unidad entre Estado y sector privado y afirmó: Este gobierno es de transición, pero no será inmóvil. El Perú puede más.



