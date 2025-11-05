GRABADO el 05-11-2025

NOTICIAS PERÚ MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE: JERÍ CRITICA PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA VIGENTE

Estas son las noticias más relevantes del Perú este martes 4 de noviembre de 2025, contadas en solo 5 minutos. El presidente José Jeri cuestionó el vigente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, calificandola de ineficiente por ser elaborado "desde el escritorio" y no responder a la realidad actual del país.



Mientras tanto, en medio del desarrollo del paro de transportistas de este martes, el presidente José Jerí acudió hasta la zona de Acho, en el Rímac, donde se concentraba la protesta, para dialogar con los dirigentes del sector transporte.



Por otro lado, el Frente de Mercados del Perú anunció la suspensión del paro nacional que había convocado para este jueves 6 de noviembre tras consensuar con el Ministerio de Vivienda, Sunass y Sedapal la suspensión de multas.



En el plano judicial, la acusada expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez pasó las dos últimas noches en la residencia de la Embajada de México en Perú, mientras el Ejecutivo define si le entrega o no el salvoconducto que le permitiría abandonar nuestro país rumbo a México, en condición de asilada política.



Finalmente, durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chorrillos se capturó a seis ciudadanos extranjeros, presuntamente implicados en redes de extorsión bajo la modalidad gota a gota y señalados como vinculados al reciente ataque a un bus de la línea E.



CADE Ejecutivos 2025 EN VIVO: COMPETITIVIDAD, LIDERAZGO Y BIENESTAR El Comercio.

Zohran Mamdani enfrenta a Trump: Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes.

Gobierno evalúa entrega de salvoconducto a Betssy Chávez.

Capturan a seis extranjeros implicados en préstamos gota a gota en Chorrillos.

CLAUDIO PIZARRO: 47 AÑOS Y TODAVÍA ANOTA UNO MÁS ENVIVO.

CADE Ejecutivos EN VIVO: INSTITUCIONALIDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA PARA EL DESARROLLO.

CADE 2025: José Luis Manzano y el plan para recuperar Movistar Perú con 5G y reestructuración EC.

Así fue el nuevo ataque de EE.UU. contra una narcolancha en el Oceano Pacífico El Comercio.

Maduro afirma que es más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny en Estados Unidos El Comercio.

EN VIVO SUPERLUNA 2025: LA SUPERLUNA DEL CASTOR ES VISIBLE EN SU MÁXIMO ESPLENDOR El Comercio.

Ping pong con Jorge Del Castillo y Javier Velásquez Quesquén, precandidatos del APRA El Comercio.

José Jerí promete transparencia, estabilidad y fin del caos político en CADE 2025 El Comercio.

Velásquez Quesquén arremete contra APP: Son un grupo de inescrupulosos El Comercio.

México rechaza ruptura de vínculos con Perú tras asilo a Betssy Chávez El Comercio.

