México rechaza ruptura de vínculos con Perú tras asilo a Betssy Chávez El Comercio

El gobierno de México rechazó la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas después de que México concediera asilo a la exjefa del gabinete peruano BetssyChávez, procesada por su presunta participación en un intento de golpe de Estado en 2022. La cancillería mexicana calificó el corte unilateral como excesivo y desproporcionado frente a lo que considera un acto legítimo de asilo apoyado en el derechointernacional. A pesar de la ruptura, México aseguró que las relaciones consulares y comerciales con Perú permanecerán intactas. En una rueda de prensa, la presidenta ClaudiaSheinbaum señaló que este caso no constituye una intervención en asuntos internos peruanos. ¿Cuál será el impacto de esta crisis diplomática en la región y qué pasos seguirán ambos países? noticiashoy breakingnewsCanal

oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

