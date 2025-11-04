GRABADO el 04-11-2025

México rechaza ruptura de vínculos con Perú tras asilo a Betssy Chávez El Comercio

El gobierno de México rechazó la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas después de que México concediera asilo a la exjefa del gabinete peruano BetssyChávez, procesada por su presunta participación en un intento de golpe de Estado en 2022. La cancillería mexicana calificó el corte unilateral como excesivo y desproporcionado frente a lo que considera un acto legítimo de asilo apoyado en el derechointernacional. A pesar de la ruptura, México aseguró que las relaciones consulares y comerciales con Perú permanecerán intactas. En una rueda de prensa, la presidenta ClaudiaSheinbaum señaló que este caso no constituye una intervención en asuntos internos peruanos. ¿Cuál será el impacto de esta crisis diplomática en la región y qué pasos seguirán ambos países? noticiashoy breakingnewsCanal



oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



