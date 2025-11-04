Velásquez Quesquén arremete contra APP: Son un grupo de inescrupulosos El Comercio
Javier Velásquez Quesquén, precandidato del APRA, criticó duramente a Alianza para el Progreso y a César Acuña, calificándolos como un grupo de inescrupulosos. En esta entrevista, asegura que APP ha capturado instituciones como la SUNEDU y que prioriza intereses empresariales antes que el bien del país.
Además, advierte que el Congreso está tomado por grupos que usan la política para hacer negocios, y defiende que solo partidos con verdadera formación política pueden gobernar con responsabilidad.
JavierVelásquezQuesquén APRA APP CésarAcuña PolíticaPeruana
Elecciones2026 CongresoPerú SUNEDU DebatePolítico Perú
