GRABADO el 04-11-2025

Velásquez Quesquén arremete contra APP: Son un grupo de inescrupulosos El Comercio

Javier Velásquez Quesquén, precandidato del APRA, criticó duramente a Alianza para el Progreso y a César Acuña, calificándolos como un grupo de inescrupulosos. En esta entrevista, asegura que APP ha capturado instituciones como la SUNEDU y que prioriza intereses empresariales antes que el bien del país.



Además, advierte que el Congreso está tomado por grupos que usan la política para hacer negocios, y defiende que solo partidos con verdadera formación política pueden gobernar con responsabilidad.



