GRABADO el 05-11-2025

El firmamento nocturno de noviembre promete un espectáculo astronómico excepcional para los observadores del cielo con la llegada de una Luna Llena que también será una Superluna. Además, esta fase del satélite natural de la Tierra coincidirá con dos lluvias de meteoros. La superluna de noviembre, denominada Luna del Castor, representa un evento astronómico destacado: es la segunda superluna de tres consecutivas con las que finalizará el 2025. La Luna estará a solo 363,654 km de nuestro mundo, lo que podría convertirla en la Superluna más grande del año.
Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

