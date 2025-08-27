Fiscalía interviene casa de Nicanor Boluarte por caso de presunta corrupción TQH EN VIVO
En este episodio de nuestro podcast Tenemos que hablar analizamos el nuevo allanamiento realizado por la Fiscalía en el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, como parte de una nueva investigación por presuntos actos de corrupción. La intervención, que tuvo lugar poco antes de las 6 a.m., se extiende a varios distritos y, según su abogado, no hubo notificación previa.
Además, exploramos el vínculo con el caso Los Waykis en la sombra, donde se señala a Nicanor como presunto líder de una organización criminal que habría intentado copar plazas en el Ministerio del Interior para facilitar inscripciones al partido Ciudadanos por el Perú. ¿Qué implicancias políticas y legales trae este nuevo capítulo? Aquí lo debatimos con profundidad y claridad.
noticiashoy breakingnews corrupción boluarte allanamiento nicanorboluarte loswaykis ministeriodelinterior ciudadanosporelperu investigación
12:20 Inicio del programa
28:50 Análisis con Sebastián Ortiz, periodista de la sección política en El Comercio
41:00 Entrevista a Julio Espinoza, abogado penalista
