GRABADO el 28-08-2025

México: senadores Noroña y Alito se enfrentan a golpes en el congreso El Comercio

En este video analizamos el escándalo que sacude al Senado mexicano: el enfrentamiento físico entre Gerardo Fernández Noroña, líder oficialista, y Alejandro Alito Moreno, de oposición, durante una sesión cargada de tensión. ¿El detonante? Acusaciones cruzadas por supuestos llamados del PRI y PAN para invocar una intervención militar de EE.UU. contra los cárteles, negadas por la oposición.



La crítica escaló hasta los puñetazos ante la mirada atónita del pleno legislativo. Además, días antes, Moreno acusó a Noroña de vínculos con cárteles, algo que él negó con firmeza. En este episodio, te contamos qué está en juego, el contexto político detrás del desplome institucional y las consecuencias que podrían venir.



Temas clave: SenadoDeMéxico Noroña AlitoMoreno PolíticaMexicana violenciaPolítica PRIvsMorena intervenciónMilitar congresomexicano noticiashoy



