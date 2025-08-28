Ejecutivo enfrenta al Ministerio Público por allanamientos Mirada de Fondo
La cerrada defensa del Consejo de Ministros en pleno a Nicanor Boluarte y Juan José Santivañez y su nuevo enfrentamiento con la fiscalía por los allanamientos son analizados por Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este jueves 28 de agosto.
noticiashoy breakingnews política
Perú NicanorBoluarte JuanJoséSantivañez ConsejoDeMinistros Fiscalía allanamientos DianaSeminario MiradaDeFondo
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
Nicanor Boluarte defensa
Juan José Santivañez caso
Consejo de Ministros Perú
allanamientos fiscalía
enfrentamiento ejecutivo fiscalía
Diana Seminario análisis
Mirada de fondo columna
Gobierno defiende a Boluarte
conflicto con Ministerio Público
crisis institucional Perú
caso Nicanor Boluarte
Perú crisis política
operativos fiscales
respuesta del Ejecutivo
tensión política en Perú
análisis Diana Seminario
ministerios bajo presión
videocolumna Mirada de Fondo
acusaciones contra Boluarte
reacción del Consejo de Ministros
