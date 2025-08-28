GRABADO el 28-08-2025

Ejecutivo enfrenta al Ministerio Público por allanamientos Mirada de Fondo

La cerrada defensa del Consejo de Ministros en pleno a Nicanor Boluarte y Juan José Santivañez y su nuevo enfrentamiento con la fiscalía por los allanamientos son analizados por Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este jueves 28 de agosto.



noticiashoy breakingnews política

Perú NicanorBoluarte JuanJoséSantivañez ConsejoDeMinistros Fiscalía allanamientos DianaSeminario MiradaDeFondo



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Nicanor Boluarte defensa

Juan José Santivañez caso

Consejo de Ministros Perú

allanamientos fiscalía

enfrentamiento ejecutivo fiscalía

Diana Seminario análisis

Mirada de fondo columna

Gobierno defiende a Boluarte

conflicto con Ministerio Público

crisis institucional Perú

caso Nicanor Boluarte

Perú crisis política

operativos fiscales

respuesta del Ejecutivo

tensión política en Perú

análisis Diana Seminario

ministerios bajo presión

videocolumna Mirada de Fondo

acusaciones contra Boluarte

reacción del Consejo de Ministros

Desde EL COMERCIO

Maduro exige alto al despliegue de submarino nuclear de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

Ataque ruso mata a 18 personas incluidos niños y daña sede de la UE en Kiev El Comercio.

¡GREEN DAY ENCENDIÓ LIMA! VOLVIÓ JORGEEK UNOMÁS ENVIVO.

Anemia en el Perú: Prevenir hoy para proteger el futuro.

Ejecutivo enfrenta al Ministerio Público por allanamientos Mirada de Fondo.

Maduro estaría planificando su fuga a Nicaragua con lingotes de oro, según Bayly TQH EN VIVO.

México: senadores Noroña y Alito se enfrentan a golpes en el congreso El Comercio.

Fiscalía interviene casa de Nicanor Boluarte por caso de presunta corrupción TQH EN VIVO.

Dina Boluarte desafía a fiscales: "la familia Boluarte siempre estará firme y digna" El Comercio.

Ataque armado en escuela católica de Minneapolis deja 3 niños fallecidos y 17 heridos El Comercio.

¡Acércate y mira cómo será el futuro dentro de 20 años! Espacio patrocinado.

¿Regreso de las FARC?: atentados en colombia y militares secuestrados El Comercio.

IRL: UNA AMBULANCIA RECORRE LIMA EN HORA PUNTA PELC EN VIVO.

Colombia en alerta por las FARC: dos ataques y 34 soldados secuestrados El Comercio.

¿LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE O TINI Y DE PAUL? unomas lamineyamal futbol El Comercio.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.