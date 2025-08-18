GRABADO el 18-08-2025

Hermano de Martín Vizcarra postularía a la presidencia por Perú Primero

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, se pronunció sobre los primeros días del exmandatario en el Penal de Barbadillo, donde cumplirá prisión preventiva por 5 meses por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.



En declaraciones para RPP Noticias, el pariente del exjefe de Estado dio detalles sobre las condiciones en las que Vizcarra Cornejo lleva sus primeros días en prisión y confirmó que comparte un espacio en común con el también expresidente Ollanta Humala.



"Él (Vizcarra) tiene un área bastante reducida pero lo suficientemente cómoda para estar bien. Tiene una sala muy pequeña, un dormitorio también y un baño ... hay un área común para poder conversar con otro expresidente", dijo.



¿POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA?



Ante esta situación, Mario Vizcarra no descartó en postular a la presidencia por Perú Primero en reemplazo de su hermano, sin embargo, indicó que confía en la pronta liberación y habilitación del expresidente para participar en los comicios del 2026.





